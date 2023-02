Op de top van de 20 grootste economieën in India is Oekraïne ook een belangrijk gespreksonderwerp. De Amerikaanse minister van Financiën Yellen pleit ervoor meer financiële steun te geven aan het land. En om de sancties tegen Rusland te verstrengen. Ze zit daarmee op dezelfde golflengte als de Europese Unie. Maar gastland India probeert de discussie over extra sancties net te vermijden.