Het Europees Parlement heeft z’n fiat gegeven voor de uitfasering van wagens met verbrandingsmotoren. Vanaf 2035 mogen geen nieuwe auto’s of bestelwagens meer verkocht worden die CO2 uitstoten. Die ambitie oogstte nochtans ook heel wat kritiek. Sommige parlementsfracties maken zich zorgen over de betaalbaarheid van schone wagens en over het banenverlies in de Europese auto-industrie. Maar uiteindelijk heeft een meerderheid het voorstel goedgekeurd.