Heeft u zich al eens afgevraagd wat er gebeurt met uw afgedankte matras die u achterlaat in het containerpark? 50 procent kans dat ze terechtkomt in het Waalse Sombreffe. Daar hebben twee Franse recyclagebedrijven in een joint-venture de eerste, volledig automatische lijn opgezet voor de recyclage van matrassen. Een half miljoen stuks per jaar kunnen ze er verwerken.