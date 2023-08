Vlaams minister van Economie en Innovatie Brouns wil de zogeheten Doorbraak-lening over heel Vlaanderen uitrollen. Voorlopig bestaat die alleen in Limburg. Daar is het een succes. Onder meer plasticrecyclagebedrijf Recybuild maakte er graag gebruik van. Met dat systeem krijgt een ondernemer met een innovatief idee rond duurzaamheid, digitalisering of internationalisering niet alleen subsidie, maar ook risicokapitaal én begeleiding. Dat zet een turbo op de ontwikkeling.