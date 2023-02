Voor beleggers was het uitkijken naar de eerste jaarcijfers van baggeraar en windmolenbouwer DEME sinds z’n beursintroductie en de afsplitsing van CFE. Het bedrijf heeft er een prima jaar opzitten, met een recordomzet en overvol orderboek. De maritieme dienstverlener speelt volop in op de offshore windenergiemarkt. De omslag naar groene energie krijgt een extra duw in de rug door de geopolitieke spanningen met Rusland.