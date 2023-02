Delhaize zegt de collectieve arbeidsovereenkomst op, voor het personeel in z’n 128 supermarkten in eigen beheer. Die winkels draaien al jaren niet goed. Er is nood aan een een efficiëntere manier van werken, verklaart de directie van Delhaize. De vakbonden zien het als een oorlogsverklaring. Ze zeggen actie te zullen voeren als Delhaize de opzegging ook effectief doorvoert.