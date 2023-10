Banken zijn tegenwoordig een geliefkoosd doelwit voor onze politici. Zo werd een staatsbon gelanceerd die hun miljarden aan liquiditeiten kost en wordt de bankentaks verhoogd om het gat in de begroting te dichten. Overigens blijkt uit onderzoek dat het grote publiek niet tevreden is over de dienstverlening van de banken. Trends-journalist Patrick Claerhout legt uit hoe dat komt.