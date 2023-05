‘Choose France’-campagne van Macron: nationalistische grootspraak?

De Franse president Macron pakt uit met een recordbedrag van 13 miljard euro aan investeringen in de Franse economie. Goed voor 8.000 banen in de groene industrie van de toekomst. Da’s het voorlopige resultaat van z’n campagne ‘Choose France’. Met als hoogtepunt een prestigieuze ontmoeting met meer dan 200 internationale top-CEO’s in het kasteel van Versailles. Maar na alle grootspraak wachten Macron nog praktische problemen. Want waar gaat Frankrijk de nodige grondstoffen halen en voldoende geschoolde werkkrachten?