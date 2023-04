De Chinese luchtvaartmaatschappijen werven massaal cabinepersoneel aan. De reisbeperkingen wegens het coronavirus zijn in China pas onlangs opgeheven. En met het belangrijke zomerseizoen in aantocht, willen de vliegmaatschappijen hun routes zo snel mogelijk opstarten. Maar dan moeten ze wel ruim 10.000 stewards en stewardessen vinden. Aan kandidaten is er alvast geen gebrek.