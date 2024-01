Het Turnhoutse chemiebedrijf Soudal realiseert z’n grootste overname ooit. De Belgische multinational neemt het Italiaanse Durante Adesivi over. Durante heeft 60 jaar ervaring in industriële lijmen en mikt dit jaar op een omzet van bijna 100 miljoen euro. De overname moet de groepsomzet van Soudal dit jaar optillen naar 1,5 miljard euro. Op deze bijzondere dag in de geschiedenis van het bedrijf zit CEO Dirk Coorevits bij ons in de studio van Kanaal Z.