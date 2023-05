Brussels Airport wil strenger optreden, bijvoorbeeld met boetes, tegen vliegtuigen die ’s avonds te laat opstijgen of landen. Dat veroorzaakt immers in de cijfers meer nachtvluchten dan de bedoeling is. En topman Arnoo Fijst wil optimaal gebruik maken van àlle 16.000 nachtslots die de luchthaven nu heeft, om zijn groei-ambities waar te maken.