Ondanks het stevige begrotingstekort wil bouwfederatie Embuild dat de overheden in ons land drastisch meer investeren in infrastructuur. Liefst 12 miljard euro is er nodig in de komende 5 jaar, om verouderde gebouwen en wegen op te frissen. Embuild lanceert die verzuchting op haar jaarlijkse BouwForum in de marge van bouwbeurs Batibouw.