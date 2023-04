Een gigantische en vervuilende cementfabriek koolstofneutraal maken. Dat is de uitdaging die bouwmaterialenreus Holcim voor z’n fabriek in Bergen aangaat. Tegen 2030 wil Holcim alle CO2 die de fabriek uitstoot, opvangen en in oude gasholtes onder de Noordzee opslaan. Kostprijst: ruim een half miljard euro.