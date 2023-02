Groene waterstof is op dit moment maar in beperkte mate beschikbaar. Toch wil BMW nog dit decennium waterstofauto’s gaan produceren voor het grote publiek. De Duitse autobouwer gelooft dat daar een markt voor is, naast die voor elektrische auto’s. Vanmorgen kon de wereldpers in Antwerpen kennis maken met BMW’s ix5 Hydrogen, een SUV met een waterstoftank van 6 kilogram en een bereik van 500 kilometer.