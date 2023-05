In een gloednieuw zogenaamd ‘Talentcenter’ van werkgeversorganisatie Voka in Technopolis in Mechelen, kunnen leerlingen uit de eerste graad van het middelbaar een beter onderbouwde studiekeuze maken. Ze doen dat aan de hand van allerhande praktische en theoretische testen. Elk jaar nog veranderen 18.000 scholieren van richting, omdat de initiële keuze niet de juiste bleek. En dat terwijl we op een krappe arbeidsmarkt alle talenten nodig hebben.