Gemiddeld is iets meer dan 1 op de 3 kmo’s in ons land van plan om het komende kwartaal personeel aan te werven. Terwijl omgekeerd het aantal ondernemers dat personeel denkt te ontslaan, bijna gehalveerd is tegenover vorig kwartaal. Die optimistische vooruitzichten blijken uit de kwartaalbarometer van HR-adviesbureau SD Worx. En ze staan in contrast met de bezorgdheid over een verslechterend economisch klimaat.