Hoe beschermen en versterken we het milieu rond het geplande energie-eiland in de Noordzee? In Oostende hebben hoogspanningsnetbeheerder Elia en een groep van experts zeven concrete maatregelen voorgesteld. Het Prinses Elisabetheiland wordt een energiehub voor nieuwe offshore windmolenparken. Door “Nature Inclusive Design” toe te passen, moet het zeeleven daar ook beter van worden.