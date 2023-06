Hoogspanningsnetbeheerder Elia is blij dat de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 in de winters van 2025 en 2026 zullen kunnen bijspringen. Maar hun levensduurverlenging is niet voldoende om de toenemende vraag naar elektriciteit op te vangen. Tegen 2034 loopt onze extra stroombehoefte op tot minstens 3,5 gigawatt. Elia hoopt dat we ons verbruik meer gaan spreiden en pleit er onder meer voor om flexibele elektriciteitscontracten aan te moeden.