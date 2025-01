BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 8 januari

Gert Bervoets van transportbedrijf Essers is verkozen tot Trends Manager van het Jaar. We brengen verslag uit vanop Brussels Expo. Biotechbedrijf Galapagos splitst zich op en schrapt daarbij 300 banen. Het grootste jobverlies is voor Mechelen. Daar verdwijnen 2 op de 3 banen. De directie van Tupperware Aalst legt de fabriek definitief stil, terwijl het personeel in het ongewisse blijft over de opzegregeling. In het beursgesprek met Tom Simonts slikken we de kwartaalresultaten van Samsung door en kijken we naar de toekomst van de elektronicareus. En we kijken naar de resultaten van Pluxee, Pluxee, een spin-off van Sodexho.