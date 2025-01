BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 15 januari

Terwijl het aantal kandidaat-huurders blijft stijgen, is het aanbod aan huurwoningen vorig jaar gekrompen. Makelaar Filip Dewaele spreken van een historische krapte op de huurmarkt. Novartis zet 192 banen op de tocht in zijn productie-site in Puurs. De Brusselse beurs heeft het goed gedaan in 2024. De CEO Benoît van den Hove komt vertellen wat beleggers mogen verwachten van 2025. Vorig jaar is Groot-Brittannië voor het eerst de belangrijkste handelspartner geworden van de Gents-Zeeuwse fusiehaven North Sea Port. De Duitse economie is voor het tweede jaar op rij licht gekrompen. In de haven van Antwerpen zijn de eerste twee fornuizen voor de nieuwe kraker Project One van Ineos aangekomen. Ineos zet door met z’n project, ondanks nog hangende bezwaren van milieuorganisaties. Nog net vóór de inauguratie van Donald Trump heeft de Amerikaanse beurswaakhond SEC diens medestander Elon Musk aangeklaagd bij de rechtbank. Bij de overname van Twitter heeft Musk de toenmalige aandeelhouders voor ruim 150 miljoen dollar opgelicht. / Z-Beurs met Kris kippers: De Amerikaanse grootbanken JP Morgan, Citi, Wells Fargo en Goldman Sachs zorgen voor een sterke opener van het resultatenseizoen. Maar de beurzen veren ook op dankzij een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. En Kris Kippers legt uit waarom hij Elia vorige maand op de shortlist zette, en het aandeel er nu weer van af haalt.