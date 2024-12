BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 27 december

Op Jumping Mechelen is de Belgian Horse Hub gelanceerd. Een platform waarmee ons land z’n internationale positie in de paardensport nog versterkt. Energieleverancier DATS 24 wil 10.000 laadpunten voor elektrische auto’s uitrollen tegen 2028 en belooft daarbij scherpe prijzen. Bpost wil in 2025 1.200 pakjesautomaten bijplaatsen. Een verdubbeling van het huidige aantal. De Oost-Vlaamse brouwerij Huyghe heeft de Mechelse familiebrouwerij Het Anker overgenomen. CEO Alain De Laet heeft ambitieuze plannen om Delirium en Gouden Carolus verder te laten groeien, met een sterke focus op duurzaamheid en internationale expansie. Op 1 januari wordt de kaart van onze Vlaamse gemeenten grondig hertekend. In totaal worden 28 gemeenten samengevoegd tot 13 nieuwe fusiegemeenten. Dat brengt een hoop papierwerk met zich mee. Niet enkel voor de gemeenten en hun inwoners, maar ook voor de 90.000 bedrijven in de fusiegemeenten. De Japanse regering heeft z’n begroting voor volgend jaar voorgesteld. De ontwerpbegroting voorziet een stijging van de personenbelasting. En opvallend, die extra inkomsten gaan grotendeels naar defensie. Beursgesprek: welke ontwikkelingen gaan de beurs domineren in 2025? Met onze vaste marktenstrateeg Philippe Gijsels wikken en wegen we de risico’s én de opportuniteiten.