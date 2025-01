BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 27 januari

De Chinese startup DeepSeek torpedeert de grote namen in de tech-sector op de beurs, met performante én goedkope artiticiële intelligentie. Port of Antwerp Bruges drijft z’n containeroverslag fors op, ondanks geopolitieke spanningen en conflicten. Vakbonden en directie bij Audi Brussels raken het dan toch nog eens over een sociaal plan, met een bonus op de ontslagvergoeding en SWT vanaf 60 jaar. Cardoen vormt ‘tweedehands’ om tot ‘refurbished’, om vertrouwen te winnen. In het beursgesprek: Ryanair gaat de ticketprijzen opdrijven, bij gebrek aan voldoende vliegtuigen en Universal Music Group springt hoger dankzij deal met Spotify.