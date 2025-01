BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 20 januari

Donald Trump heeft de eed afgelegd als 47ste president van de Verenigde Staten. In de aanloop naar de plechtigheid duikt de dollar lager, de bitcoin bereikt een nieuw record. Wat verwachten beleggers van zijn presidentschap? We praten erover in de studio met Frank Vranken, hoofdstrateeg van de private bank Edmond de Rothschild. Restaurantketen Lunch Garden heeft het faillissement aangevraagd. Volgens de vakbonden verliezen zo’n 400 werknemers hun baan. Het bedrijf hoopt onder de vleugels van een nieuwe eigenaar een doorstart te kunnen maken met een deel van de restaurants. De rijkdom van miljardairs is in 2024 drie keer zo snel gegroeid als het jaar ervoor en is met bijna 2.000 miljard dollar toegenomen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam. De ngo publiceert het bij de start van het Wereld Economisch Forum in Davos. In Z-Beurs hebben we het over PostNL. Dat meldt onverwacht een grote winstdaling in 2024. Het aandeel gaat onderuit. We kijken ook naar de tijdelijke ban van TikTok in de Verenigde Staten. Dit heeft ook belang voor het Belgische Sofina, zo blijkt.