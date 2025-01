BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 13 januari

Leerkrachten staken en betogen massaal voor het behoud van hun gunstige pensioenregeling. De hervorming van het ambtenarenpensioen raakt duidelijk een gevoelige snaar, zo weten de regeringsonderhandelaars nu. Delhaize verovert de 325 winkels van Louis Delhaize. De supermarktketen verstevigt daarmee z’n positie bij de kleine buurtwinkels. Het is ook een soort van late familiereünie. Meer dan 70 organisaties dringen aan op de invoering van statiegeld op drankverpakkingen, nadat het dossier stilletjes van de politieke agenda verdween. De start-up Thermovault is klaar om z’n slimme regelmodule op grote schaal te produceren. De module maakt nu al duizenden elektrische boilers in Vlaanderen zuiniger. In het beursgesprek: de uitstekende verkoopcijfers van Vyvgart bij Argenx en de zwakke verkoopcijfers van de iPhone bij Apple.