BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 9 januari

Limburg is in opmars op onze vastgoedmarkt. De provincie trekt vooral jonge gezinnen aan, omdat de huizen er nog betaalbaar zijn. Bedrijfscateraar Sodexo lanceert een concept van koffie- en lunchbar, om kantoorwerk weer aantrekkelijk te maken: ‘Crema and More’. De salariswagen verliest tweede jaar op rij wat terrein. Tegelijk worden de bedrijfsauto’s snel groener en veel duurder. We tonen twee knappe laureaten van de innovatie-awards op de CES-technologiebeurs: de Bio Leg en Booxtory. En ook in ons beursgeprek kijken we naar CES Las Vegas, met een beleggersbril.