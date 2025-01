BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 30 januari

.De ECB verlaagt de rente in de eurozone opnieuw, terwijl de FED het op een status quo houdt. De Amerikaanse economie groeit dan ook stevig door, terwijl de eurozone stagneert. Dat is grotendeels te wijten aan een krimp van haar twee grootste economieën, de Duitse en – verrassender – de Franse. Over die verschillende groeicijfers en wat daarvan te denken, praten we in de studio met de hoofdeconoom van ING België, Peter Vanden Houte. De Europese Commissie gaat op 5 maart een actieplan voor de Europese auto-industrie voorstellen. Dat is gezegd na een bijeenkomst van de Commissie met belangrijke spelers uit de autosector. Die zit in zwaar weer door de felle concurrentie uit China. De Limburgse branstoffengroep Group Bruno neemt alle 9 tankstations van André Celis over. Zo wil de groep, die ook eigen foodcorners en winkels in treinstations uitbaat, verder groeien in Vlaanderen. BNP Paribas Fortis besteedt een deel van de activiteiten van z’n klantendienst uit aan IT-consultant Accenture. Hierdoor zullen 500 medewerkers begin volgend jaar overstappen naar een nog op te richten filiaal van de consultant. De bank wil op deze manier de verwerking van klantendossiers efficiënter maken en technologische innovaties sneller implementeren. De oude thermen van Spa krijgen een tweede leven. De Gentse bouwgroep Denys heeft het 19de-eeuwse kuuroord, waar ooit de Europese adel verzamelde, omgevormd tot een luxehotel. Meta en Tesla beloven een ‘episch’ AI-jaar. Microsoft krijgt klappen door teleurstellende groeivooruitzichten van z’n clouddienst. De details van de cijfers van de drie Amerikaanse kleppers krijgt u in het beursgesprek met Jef Poortmans van Trends Beleggen.