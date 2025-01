BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 16 januari

De Belgische concurrentiewaakhond heeft ernstige aanwijzingen dat AB InBev z’n machtpositie misbruikt, in de drankengroothandel en de horeca. Op basis van een hele reeks meldingen is de Mededingingsautoriteit een formeel onderzoek gestart. Volvo heeft het voorbije jaar een vijfde minder auto’s gemaakt in z’n fabriek in Gent. Omdat de vraag naar elektrische auto’s zwakker is dan gedacht, maar ook om zich te kunnen voorbereiden op een nieuw model. De Franse autogroep Renault overtreft dan weer de verwachtingen. Oliereus BP schrapt duizenden banen in een besparingsronde. New Glenn, de nieuwste raket van Blue Origin, is vanmorgen met succes gelanceerd en bracht een testsatelliet in een baan om de aarde. De Gentse start-up Squire gebruikt A.I. om een verslag te maken van het bezoek aan een huisarts. Z’n software luistert mee en maakt na de consulatie automatisch een samenvatting. Land- en tuinbouwbeurs Agriflanders trekt een recordaantal standhouders. Ze beloven boeren oplossingen voor uitdagingen zoals stikstof en energie. Op de beurs is ook een nieuw acceleratorprogramma voorgesteld, Scale It Agro. / Z-Beurs met Jef Poortmans over een verrassend goed 2024 voor Zalando, dankzij een sterk laatste kwartaal voor de online modereus. En ook luxeholding Richemont publiceert goede vierdekwartaalcijfers. Dat trekt de hele Europese luxesector omhoog.