BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 7 januari

.De inflatie in de eurozone stijgt in december voor de derde maand op rij. Dat is vooral te wijten aan de duurdere olie en het duurdere gas van de afgelopen weken. Ook in het eerste kwartaal zullen we nog de gevolgen merken van de hogere energieprijzen, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Ondertussen waarschuwt werkgeversfederatie VBO dat de Belgische economie op de rand van een recessie balanceert. De hoofdeconoom van het VBO, Edward Roosens, zit bij ons in de studio. Het Limburgse Jaga komt in West-Vlaamse handen. De flamboyante topman van de radiatorenfabrikant, Jan Kriekels, wordt voorzitter van de raad van bestuur en zal instaan voor innovatie en public relations. De wereld staat voor een doorbraak van ‘fysieke kunstmatige intelligentie’, die de industrie en het vervoer door elkaar zal schudden. Dat heeft de baas van chipgigant Nvidia gezegd tijdens zijn presentatie op de CES-techbeurs in Las Vegas. Nvidia investeert dan ook volop in de ontwikkeling van chips en software voor zelfrijdende auto’s en mensachtige robots. In Z-Beurs praat Danny Reweghs over Tencent. Het Pentagon heeft de gaminggigant en enkele andere Chinese bedrijven op een zwarte lijst gezet van bedrijven die zouden samenwerken met het Chinese leger. En farmaspecialist Fagron heeft opnieuw twee overnames gedaan, een in de VS en een in Brazilië.