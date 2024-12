BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 31 december

UCB behoort tot de drie best presterende aandelen op de Europese beurzen. Het Belgische biofarmabedrijf laat daarmee, samen met sectorgenoot ArgenX, ook de Bel20 uitblinken. Wie helaas de verkeerde aandelen in portefeuille had dit jaar, is onze overheid. Die slikt een verlies van maar liefst 2,5 miljard euro, of 210 euro per inwoner, zo becijferde De Tijd. Polen neemt het Europees voorzitterschap over van Hongarije. Met de slogan ‘Security, Europe” geeft de Poolse premier Tusk aan waar de klemtoon zal liggen. Maar is voldoende eensgezindheid binnen het steeds meer gepolariseerde Europa om met vereende krachten vooruit te gaan? In de studio Professor Devid Criekemans, expert geopoltiek en internationale betrekkingen. Belgen willen meer controle over wat er met hun erfenis gebeurt. Notarissen krijgen meer vragen om nalatenschappen al voor het overlijden te regelen. Vanaf 1 januari moeten een heel aantal grote bedrijven in ons land, een 50.000-tal in totaal, verplicht over hun duurzaamheidsbeleid moeten rapporteren aan de overheid. De verplichting geldt voor zowat 5 op de 100 Belgische bedrijven, maar heeft ook gevolgen voor de andere 95, KMO’s die vaak toeleverancier zijn. Beleggers hebben niet te klagen na het grand cru jaar dat 2024 was. Vooral de VS leverde uitstekende rendementen af. Maar we kennen de uitdagingen voor 2025 : meer volatiliteit, op termijn wellicht ook weer meer inflatie, meer geo-politieke spanningen ook. Hoe positioneer je je als belegger het best in die onzekere omgeving? Erik JOLY durft een vooruitblik geven op 2025.