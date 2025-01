BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 28 januari

.Nobi’s slimme zorglamp haalt 35 miljoen op voor internationale expansie en richt zich op vergrijzend Japan. De accelerator van het vermaarde Leuvense onderzoekscentrum imec, imec.istart, dat/die jonge techbedrijfjes financiert en coacht heeft een mijlpaal bereikt. De start-ups die het ooit als eerste begeleidde hebben nu samen al 1 miljard euro extra kapitaal opgehaald. Volvo Car Gent start dit voorjaar met de productie van de populaire elektrische EX30 en zoekt daarvoor 350 nieuwe medewerkers. Voor deze grootschalige aanwerving werkt de autofabriek samen met HR-dienstverlener Randstad. Vorig jaar zijn in Europa ruim anderhalf miljoen nieuwe bestelwagens verkocht. Dat zijn er dik 8% meer dan in 2023. Dat blijkt uit cijfers van ACEA. De dieselmotor blijft veruit het populairst. De Gentse luierproducent Woosh lanceert de eerste give-backluier. Dat is een wegwerpluier die door de producent zelf gerecycleerd wordt tot nieuwe grondstoffen. In ons beursgesprek kijken we naar de cijfers van SAP, het Duitse softwarebedrijf dat in Europa de nummer 1 is onder beursgenoteerde techbedrijven, dankzij de koersdaling van ASML de voorbije maanden. En we zoeken naar een verklaring voor de stevige dagwinst bij Boeing, ondanks desastreuze jaarcijfers. Uitleg krijgen we van Erik Joly.