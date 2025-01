BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 21 januari

Stellantis lanceert een platform voor PureTech- en AdBlue-gedupeerden, maar Belgische terugbetalingen blijven onzeker. De Europese autoverkoop is vorig jaar dan tóch nog gestegen, lichtjes weliswaar, met 0,8 procent. Maar de verkoop van elektrische wagens is met 6 procent naar beneden getuimeld in de EU. Donald Trump heeft z’n presidentschap meteen ingezet met een spervuur aan decreten, die hij met veel misbaar ondertekende. Met nadruk op een strenger migratiebeleid en het terugdraaien van klimaatmaatregelen. Maar hij gaf ook het beloofde uitstel voor TikTok, dat nog 75 dagen langer online mag blijven in de VS. Hij wil de helft van de aandelen in Amerikaanse handen krijgen, gratis. Trump heeft meteen ook het Department of Government Efficiency in stelling gebracht, kortweg ‘DOGE’. Geleid door Elon Musk, die daarvoor een kantoor en 20 medewerkers krijgt in het Witte Huis. Europa blijft openstaan voor wereldwijde samenwerkingen. Met die boodschap trok Europees Commissievoorzitter Von der Leyen naar het Wereld Economisch Forum in Davos. Ze reageert op het toenemende Amerikaanse protectionisme onder president Trump. Amerikaans president Trump voert vanaf 1 februari een invoerheffing van 25 procent in op producten uit Mexico en Canada. Maar dus niet uit China of Europa. Wij ontsnappen aan dergelijke strafheffingen, voorlopig toch. Een doordachte tactiek, denken economen: Trump houdt die nog achter de hand, als troefkaart voor toekomstige deals om z’n handelspartners in Europa en China tot toegevingen te kunnen dwingen. In het beursgesprek met Jef Poortmans van Trends: IBA, de Waalse fabrikant van bestralingsapparaten heeft een deal gesloten in Duitsland. Europese spelers actief in de windenergie gaan achteruit. Trump verbiedt de aanleg van nieuwe windparken in Amerikaanse wateren.