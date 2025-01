BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 14 januari

Brussels Airport heeft vorig jaar ruim 23 miljoen passagiers en 733.000 ton vracht vervoerd. Meer dan in 2023, maar geen nieuw record. De cijfers tonen wél dat Brussels Airport zich goed hersteld heeft sinds de coronacrisis. De Kamercommissie Financiën buigt zich over een betere bescherming van de kleine aandeelhouder en een versterking van de Belgische kapitaalmarkt. Kris Vansanten, managing partner van Quenteus Group en boegbeeld van de gedupeerde minderheids-aandeelhouders bij Nyrstar was één van de sprekers tijdens de bijeenkomst van de Commissie Financien deze namiddag en is onze studiogast. De Vlaamse biogebaseerde economie groeit drie keer sneller dan z’n conventionele tegenhanger. En is nu al goed voor 18 miljard euro aan toegevoegde waarde. Dat becijferde onderzoekscentrum ILVO. De grote prijsstijgingen voor nieuwbouw van de voorbije jaren zijn stilgevallen. Dat blijkt uit de nieuwbouwbarometer 2024 van Matexi en Realo. Bouwunie niet te spreken over gratis renovatiebegeleiding van minister Depraetere. De inwoners van Sint-Helena kunnen voortaan elektrisch rondrijden op hun eiland. En dat is bijzonder, want Sint-Helena is een van de méést afgelegen eilanden ter wereld, pal in de Atlantische Oceaan. Het Noorse green-tech bedrijf Easee heeft er nu een eerste laadpaal geïnstalleerd en onderzoekt hiermee de haalbaarheid van elektrisch rijden in uitdagende omgevingen. In het beursgesprek: De intentie van de Trump administratie om de invoerheffingen slechts geleidelijk in te voeren, geeft de markten -al dan niet valse- hoop. Want we hoorden dit al eerder natuurlijk. Daarover hebben we het met Erik Joly maar eerst blijven we dichter bij huis. Bij het Oost-Vlaamse Smartphoto dat het kanaal oversteekt om een sectorgenoot in te lijven.