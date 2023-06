BEKIJK – Z-Nieuws: ECB: nieuwe renteverhoging in juli ‘zeer waarschijnlijk’

Terwijl de Fed de rentepauzeknop indrukt, verstrakt de ECB verder haar geldbeleid. Ze verhoogt de rente met 25 basispunten. En ’t is nog niet voorbij. Volgens voorzitter Lagarde is het ‘zeer waarschijnlijk’ dat de ECB in juli nog eens de rente optrekt in de strijd tegen de inflatie. China verlaagt dan weer de rente omdat de economie na corona minder snel aantrekt dan verwacht. Voor tekst en uitleg over al deze rentebesluiten zit Wim D’Haese van Deutsche Bank België in de studio. De hogere rente in Europa laat zich ondertussen ook voelen op de Belgische vastgoedmarkt. Vastgoedmakelaar Dewaele stelt vast dat dit jaar huizen maar half zo vaak boven de vraagprijs worden verkocht als begin vorig jaar. De Europese gasprijs is deze maand dan weer quasi verdubbeld door zorgen over de bevoorradingszekerheid. In Oelegem neemt chemiebedrijf Oleon een nieuwe installatie in gebruik die plantaardige oliën en dierlijke vetten omzet in grondstoffen voor voeding, cosmetica, zepen en coating. De Audi-fabriek in Vorst heeft voor de tweede keer de Factory of the Future Award gewonnen. En Brussel lanceert het nieuwe merk BRUSSELS om de hoofdstad aantrekkelijker te maken in het buitenland. In Z-Beurs bekijkt Siddy Jobe van Econopolis welke techbedrijven de rally op de Amerikaanse aandelenmarkt aanjagen. En wat de relatie is tussen de tech-waarderingen en het beleid van de centrale banken.