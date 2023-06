BEKIJK – Z-Nieuws 13/06/23: Jef Colruyt stopt als CEO

.Jef Colruyt stapt vanaf juli uit het dagelijks bestuur van retailer Colruyt. Operationeel directeur Stefan Goethaert zal hem opvolgen als CEO. Beursexpert Danny Reweghs van Trends blikt in de studio terug op de carrière van Jef Colruyt als CEO en ook vooruit naar de uitdagingen van zijn opvolger. Met een rit op de innovatietrein is de campagne “Flanders Technology & Innovation” op gang getrokken. De campagne moet Vlaanderen nog meer op de kaart zetten als innovatieregio én als het even kan ook de Vlaming meer geloof geven in de toekomst. De Zweedse gamingreus Embracer start een besparingsoperatie. Ook de Belgische dochter Appeal Studios riskeert daarbij getroffen te worden. Herkomst maakt helaas nog steeds een groot verschil op onze arbeidsmarkt, zo blijkt uit cijfers van Statbel. Flexi-jobs zijn erg populair geworden het voorbije jaar: het aantal flexi-jobbers is met bijna de helft toegenomen! Voor de tweede keer dit jaar hebben duizenden werknemers uit de zorgsector betoogd in Brussel tegen de gestegen werkdruk. Ze vragen nog vóór de verkiezingen extra investeringen. BBTK vraagt aan de Nationale Bank om CEO Peter Adams uit te sluiten van de zogenaamde “bankierseed”. Over een dikke week opent in Brussel de multidisciplinaire hotspot “Mix”. Die speelt in op de nieuwe trend van “bleisure travel”: business en pleasure gecombineerd! De Chinese regering overweegt een breed steunpakket om de economie aan te wakkeren. / Z-Beurs met Danny Reweghs over de verrassend sterk gedaalde Amerikaanse inflatie en over een mega-fusie in de wereldwijde grondstoffensector, tussen BUNGE en Vitarra.