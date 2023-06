Met 7 nieuwe radartorens breidt Port of Antwerp Bruges haar digitaal netwerk in het Antwerpse havengebied verder uit. Liefst 22 radars en 460 camera’s brengen continu elke vierkante meter van het hele havengebied in beeld, in totaal zo’n 12.000 hectare. Met de nieuwe radars werden ook de laatste blinde vlekken in dat digitaal web weggewerkt.