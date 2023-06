Vanaf volgende maandag verkoopt Aldi in z’n Vlaamse winkels de “Tomélon”, een Belgische watermeloen. De variëteit is speciaal ontwikkeld voor de serrekweek in ons land. Gewoonlijk komen watermeloenen uit zuiderse landen als Spanje en Marokko. Doordat er veel minder water en minder transport bij komt kijken, zou de Belgische watermeloen een pak duurzamer moeten zijn.