BEKIJK – Vlaanderen, Brussel en Wallonië zullen economisch nog verder uit elkaar groeien

Vlaanderen, Brussel en Wallonië zullen de komende vijf jaar economisch nog verder uit elkaar groeien. Dat blijkt uit de Regionale Vooruitzichten van het Planbureau en de gewestelijke statistiekbureaus. In Vlaanderen ligt de magische doelstelling van 80 procent werkzaamheidsgraad tegen 2030 duidelijk binnen handbereik. Voor Brussel en nog meer voor Wallonië is dat andere koek. Zij geraken over vijf jaar niet eens over de horde van 70 procent.