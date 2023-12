Het viel te vrezen, maar het is nog erger dan verwacht: de vaardigheid van de 15-jarigen in Vlaanderen in lezen, wiskunde en wetenschappen, gaat er verder op achteruit. Dat blijkt uit het internationale PISA-onderzoek dat de OESO laat uitvoeren in ruim tachtig geïndustrialiseerde landen. Het OESO-gemiddelde daalt ook wel, mede door de covidpandemie. Maar in Vlaanderen is de daling duidelijk forser.