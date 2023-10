Het VirusBank Platform van de KU Leuven is officieel opgestart. Het Platform gaat volop stammen van virussen verzamelen, om ze verder te onderzoeken. Op basis van die uitgebreide kennis kunnen wetenschappers dan passende medicijnen of nieuwe vaccins ontwikkelen. Het overheidsinitiatief is een opsteker voor onze sterke biofarmasector. Maar het gaat toch vooral om de preventie van nieuwe pandemieën, zoals we die gekend hebben met het coronavirus.