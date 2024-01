De malaise in de Belgische industrie blijft aanhouden. Dat blijkt uit het halfjaarlijkse conjunctuuronderzoek van het VBO. In 60% van de bevraagde sectoren ligt de activiteit nu lager dan zes maanden terug. En geen enkele industriële sector verwacht een verbetering in de komende maanden. Het omgekeerde beeld zien we dan weer in de dienstensector. Daar verwacht niemand een verslechtering.