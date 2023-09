BEKIJK – Vanackere over rentepiek: “Nog vele elementen kunnen inflatie weer aanwakkeren”

Er zijn nog vele elementen die de inflatie in de eurozone weer kunnen aanjagen. Dat zegt vice-gouverneur van de Nationale Bank Steven Vanackere. Hij was er gisteren bij in Frankfurt toen de Europese Centrale Bank besliste om de rente nog verder op te trekken: tot vier procent, een nieuw record. De financiële markten gaan ervan uit dat nu een pauze volgt en de rentepiek is bereikt. Maar dat laatste is geen garantie.