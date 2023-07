Van Moer Logistics wil de komende tien jaar dubbel zo veel containers verhandelen in de haven van Brussel. Het heeft de nieuwe concessie binnengehaald en die voorziet immers in een uitbreiding van de containerterminal. ’t Gaat om een investering van bijna 24 miljoen euro. Jarenlang draaide de Brusselse terminal maar op een laag pitje, maar de zogeheten “modal shift” lijkt nu echt ingezet in de hoofdstad.