BEKIJK – Van gravel bike tot longtail: dit zijn de fietstrends

Velofollies is de grootste fietsbeurs van de Benelux, die nog tot zondag loopt in Kortrijk Xpo. Tussen de ruim driehonderd exposanten gingen we op zoek naar nieuwste markttrends. Zoals de instorting van de verkoop van mountainbikes in ons land. Vorig jaar kelderde die met liefst veertig procent, ten voordele van de gravel bikes. Ook fel in opmars: de longtail, ideaal voor in de stad. Hij neemt minder plaats in dan een bakfiets, maar is met z’n lang bagagerek ideaal om bijvoorbeeld twee kinderen naar school te brengen.