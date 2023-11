BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 29/11/23

België is meer dan de andere geïndustrialiseerde landen kwetsbaar voor de vergrijzingskosten, blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. We hebben amper reserve om de pensioenen te blijven betalen. De socialistische vakbond wil dat de VDAB langdurig werklozen beter begeleidt: 8 op de 10 willen absoluut werk, klinkt het. Steeds meer bedrijven in ons land planten bedrijfsbossen aan om hun CO2-uitstoot te compenseren: Dajo Hermans van Forest Fwd is onze studiogast. Het Britse Virgin Atlantic heeft de eerste commerciële transatlantische vlucht gemaakt op brandstof gemaakt uit afvalolie. We spreken met Tom Simonts (KBC) over Biotalys, TotalEnergies en Prosus.