BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 27/12/23

.De Duitse oud-minister van Financiën Schäuble is op 81-jarige leeftijd overleden. De invloedrijke politicus onderhandelde over de hereniging van Duitsland na de val van de Berlijnse Muur. Maar hij zal vooral herinnerd worden als de man van de “schwarze Null”. Zijn strikte begrotingsbeleid drukte ook een stempel op de Europese Unie tijdens de eurocrisis. Zeker in Griekenland, dat een hard bezuinigingsbeleid opgelegd kreeg. In eigen land heeft ruim één op de drie bedrijven nog altijd zijn statuten niet aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. En dat moet gebeurd zijn voor 1 januari. De notarissen draaien op dit moment dan ook overuren. Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de Belgische voetbalbond lanceren een actieplan. Dat moet de negatieve gevolgen van buitenlandse overnames in het amateurvoetbal weren. In Z-Beurs kijken we onder meer naar de koers van Hyloris. Het farmabedrijf vlamt na goede testresultaten voor een herpesmiddel.