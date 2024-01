BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 17 januari

De eerste Brussels Auto Show gaat van start op de Heizel. Zonder de klassieke auto-importeurs. Hoe zij het nu aanpakken ontdekken we bij Stellantis. In de studio horen we dan weer hoe de grootste dealer van ons land het aanpakt, de Belgische CEO van Van Mossel laat in z’n kaarten kijken. Het faillissement dreigt voor speelgoedketen FUN, we leggen de problemen bloot. De douane onderschepte vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne in de Antwerpse haven, toelichting door minister Van Peteghem. We krijgen in première ook een demo van de allereerste Galaxy AI, het nieuwste snufje van Samsung. In het beursgesprek met Tom Simonts lichten we de resultaten van Just Eat Takeaway door en focussen we op het nog weinig bekende OVH Cloud, “Het Franse Google”.