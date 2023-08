BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 16 augustus

De Nederlandse consument bespaart en duwt de economie zo in een recessie. De Belgische consument daarentegen laat het geld nog rollen, waardoor onze economie iets beter standhoudt. Uitleg door Jeroen Kerstens van Econopolis. Energie is in België momenteel goedkoper dan in de buurlanden, zo blijkt uit nieuwe cijfers van waakhond CREG. De Britten blijven kampen met een taaie inflatie van 6,8 procent. Premier Sunak maakt van inflatiebestrijding zijn topprioriteit. Verschillende Chinese vastgoedreuzen kampen opnieuw met cashproblemen. Dat bedreigt de hele Chinese economie. De vele ontslagen en hoge jeugdwerkloosheid in duwen steeds meer Chinezen naar de platformeconomie. Maar de wildgroei aan taxichauffeurs zet druk op de lonen. Een dag later dan gepland is de langverwachte renovatie van het viaduct van Vilvoorde gestart. Tegen 2031 pas zullen de werken klaar zijn. De aannemer en mobiliteitsorganisatie Touring proberen de verkeershinder te beperken, door weggebruikers in ons land en in het buitenland te sensibiliseren. De provincie Limburg wil productiever worden, want de industrie is er opvallend minder performant dan in de rest van Vlaanderen. Twintig maakbedrijven moeten een voortrekkersrol spelen in de digitalisering en robotisering van de Limburgse maakindustrie. / Z-Beurs met Tom Simonts over GIMV dat één van zijn topinvesteringen verkoopt, en de Chinese internetreus Tencent dat zijn halfjaarcijfers openbaart.