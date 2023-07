BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 12/07/23

Volvo Trucks in Gent produceert z’n eerste elektrische vrachtwagen. De serieproductie verankert de Belgische fabriek en zal minstens 100 extra jobs opleveren. Eén op de vijf werknemers van Belgische kmo’s ondervindt financiële problemen, zegt SD Worx. Van Moer Logistics heeft ambitieuze plannen in de haven van Brussel: het wil er de komende tien jaar dubbel zo veel containers verhandelen! Een investering van bijna 24 miljoen euro. Egypte heeft een hele reeks bedrijven of delen ervan geprivatiseerd, voor bijna 2 miljard dollar. Dat moet de krappe staatskas opvullen met buitenlandse deviezen. Het Europees Parlement heeft de omstreden natuurherstelwet goedgekeurd met een nipte meederheid. Een eerlijke belasting van de luchtvaartsector zou de Belgische staatskas 700 miljoen opleveren, beweren milieu-organisaties. De Nederlandse overheid en private partners pompen samen liefst 100 miljoen euro in de Eindhovense chipfabrikant Smart Photonics. Uitvindersbedrijf Verhaert uit Kruibeke heeft een uiterst precieze robotarm ontwikkeld waarmee chirurgen gevaarlijke hernia-operaties kunnen uitvoeren. De robot compenseert zelfs voor de kleinste bewegingen van de patiënt die ademhaalt. / Z-Beurs met Tom Simonts van KBC laat zijn licht schijnen over de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers en legt uit waarom beleggers de Europese chipsector herontdekken.