BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 11 oktober

Het Gentse Agomab tankt liefst 100 miljoen dollar voor een beloftevolle behandeling tegen fibrose. Onder andere patiënten met de ziekte van Crohn, een darmaandoening, zou daarmee kunnen geholpen worden. Boerenbond voorspelt een recordomzet voor de Vlaamse landbouw van 7,7 miljard euro. Dat zou de boeren wat meer ademruimte moeten geven. Bijna 900.000 Vlamingen hebben klachten door stress op het werk. SERV waarschuwt dat zij met grotere kans uitvallen door ziekte of burn-out, en vaak niet de pensioenleeftijd halen. De belastingdienst aanvaardt geen fiscaal voordelige auteursrechten meer als verloning voor IT-ers. Dat blijkt uit een nieuwe ruling, die expert Hendrik Putman van KPMG Tax bespreekt in Z-Nieuws. Katoen Natie heeft een webshopmagazijn geautomatiseerd voor Intergamma, de groep boven zelfbouwketen Gamma. Ook Colruyt automatiseert volop, met de inzet van zelfrijdende pallettrucks in zijn distributiecentrum in Halle. Colruyt en partner STILL hebben ondertussen plannen om de zelfrijdende pallettrucks te commercialiseren. Lantis moet 110.000 kubieke meter grond, die al gebruikt werd op de Oosterweelwerf, alsnog afvoeren van de Omgevingsinspectie. Er zit te veel PFAS in. De Chinese export van elektrische en plug-in hybride wagens is in september verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. De Duitse sandalenproducent Birkenstock heeft zijn intrede gedaan op de beurs van New York, aan een stevige waardering van 8,6 miljard dollar. / Z-Beurs met Tom Simonts over Samsung (dat een stevige omzetdaling in de markt van geheugenchips meldt), LVMH (dat de vraag naar luxeproducten ziet afnemen) en Novo Nordisk (dat nog meer toepassingen ziet voor z’n goudhaantje Ozempic).