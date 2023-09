BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 06/09/23

De zoektocht heeft lang geduurd, maar uiteindelijk heeft Bpost een nieuwe CEO gevonden: het wordt Chris Peeters, de huidige grote baas van netbeheerder Elia. De lage btw op sloop en heropbouw van particuliere woningen gaat op de schop. Onaanvaardbaar, vindt de bouwsector. De Oost-Vlaamse bouwgroep Camino krijgt een andere CEO: Joost Callens geeft de fakkel door aan Geert Pauwels, de ex-baas van spoorvervoerder Lineas. De gouden tijden voor de ontwikkelaars van nieuwbouwappartementen zijn voorbij. Dat blijkt uit een analyse in de Trends Vastgoedgids. Collega Jef Poortmans van Trends Beleggen geeft meer uitleg in de studio. We kijken ook naar onze Oosterburen. De Duitse economie kreunt onder de verzwakte vraag uit China. Maar er zijn ook andere problemen: de starre bureaucratie, die bovendien te weinig gedigitaliseerd is. Om dat te verhelpen, pakt Bondskanselier Scholz uit met een zogeheten ‘Duitslandpact’. In Z-Beurs bekijkt analist Tom Simonts de halfjaarcijfers van Sofina. De Boël-holding verhoogt haar participatie in onlinemarktplaats Vinted. Infrastuctuurinvesteerder TINC blijft stevig doorinvesteren en blijkt goed gewapend te zijn tegen de rentestijging.